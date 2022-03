Engineering, Gaetano Miccichè nuovo Presidente del Gruppo

Lunedì 28 Marzo 2022, 16:30







(Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti di Engineering Ingegneria Informatica ha nominato Gaetano Miccichè nuovo Presidente del Gruppo.



La nomina segue l'ingresso di Maximo Ibarra in qualità di CEO dallo scorso ottobre e si colloca nell'ambito della nuova fase di sviluppo di Engineering intrapresa da NB Renaissance e Bain Capital, azionisti di controllo dell'azienda.



Engineering Ingegneria Informatica (capogruppo del gruppo Engineering) è una società italiana costituita nel 1980 nel settore del software e servizi IT, specializzata nella trasformazione digitale in particolare per i settori finanza, pubblica amministrazione (centrale, locale, sanità), utility, telco e industria.



La società è stata quotata presso la Borsa di Milano dal dicembre 2000 fino al 7 luglio 2016 con revoca dal giorno successivo in seguito all'OPA, risultata vincente, lanciata da MIC Bidco.