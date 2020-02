Engineering cambia assetto azionario. L'Ad Pandozy guida e azionista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che vedrà(NBRP) edetenere congiuntamente ildella società, affiancati da unda parte dele in particolare dell'Amministratore Delegato. Gli azionisti gli hanno anche confermato la fiducia, affidandogli la guida del Gruppo verso nuovi decisivi traguardi. Il fondatorecontinuerà a mettere a disposizione della società la sua grande esperienza e forte leadership.e, incluse Banca IMI/Intesa Sanpaolo, Unicredit e altre che dovrebbero entrare al closing, così come dalle maggiori banche europee (BNPP, Credit Suisse e Deutsche Bank), l'operazione punta aassunto dal Gruppo Engineering sia sul fronte dell, sostenuta da ingenti capitali destinati alla, sia sul fronte dell'aggregazione di numerose eccellenze tecnologiche italiane.Ildell'operazione, soggetto al soddisfacimento delle condizioni sospensive, è previsto entro la. Sul fronte legale, fiscale e finanziario l'operazione è stata seguita dai dipartimenti interni coordinati dal CFO Armando Iorio. PWC ha invece curato la Vendor Due Diligence (Financial and Tax) e lo studio legale Accinni, Cartolano e Associati ha agito come advisor del management team. Nella vendita i fondi Apax e NBRP sono stati assistiti da Rothschild & Co. in qualità di advisor finanziario.