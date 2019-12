Engineering, mille nuove assunzioni nel 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Engineering annuncia mille nuove assunzioni nel 2020.«Nel 2020 prevediamo di assumere altre 1000 nuove persone, di cui circa 300 nel Lazio», ha detto Paolo Pandozy, numero uno di Engineering, intervenendo all’appuntamento Innovation Days organizzato dal Gruppo 24 Ore all’Auditorium della Tecnica di Roma. «Un dato - prosegue - che conferma il trend degli ultimi esercizi al netto delle acquisizioni. Numeri che sono sempre contento di comunicare per diversi motivi. In primis perché apriamo tante opportunità di crescita professionale, soprattutto per i giovani, e lo facciamo dal nord al sud indifferentemente. Questo è ciò che ci consente, pur essendo un’azienda dalla lunga storia, di rimanere giovani. In secondo luogo, perché per chi già lavora sulle tecnologie di ultima frontiera, o si avvicina ad esse, entrare nel Gruppo Engineering significa farlo con la forte consapevolezza della grande responsabilità, anche sociale, che questo comporta, essendo oltremodo chiaro che la digitalizzazione pervade ogni ambito della nostra vita, professionale, personale e di cittadini».Engineering è un gruppo tecnologico italiano che accompagna aziende pubbliche e private attraverso la digitalizzazione governando tutte le tecnologie abilitanti di ultima frontiera (AI, Cloud, Big Data, Blockchain) con cui sviluppa soluzioni per le aree di business in cui la digitalizzazione genera i maggiori cambiamenti e innovazione (Digital Finance, Smart Government & E-Health, Augmented Cities, Digital Industry, Smart Energy & Utilities, Digital Telco & Multimedia). La società investe mediamente 40 milioni l’anno in ricerca e sviluppo, coordinando progetti nazionali e internazionali grazie a un team di 420 ricercatori e data scientist e a una rete di partner scientifici e universitari in tutta Europa.