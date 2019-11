Engie Eps inaugura sistema accumulo per progetto 100% rinnovabili Isola Lifou

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -annuncia di aver, nell'ambito del progettodi, società che fa parte del Gruppo e principale fornitore di energia dellaIl progetto si articola incon l'intento di, l'interoattraversoCon l'inaugurazione dell'unità di accumulo, che ha segnato un cambio di passo nella transizione energetica dell'isola, si è dato il via alla seconda fase.L'isola di Lifou diventa così un modello globale per la transizione a zero emissioni di carbonio e conferma la forza di ENGIE quando le diverse realtà del Gruppo lavorano in sinergia.ha commentato: "Siamo orgogliosi di aver fornito a ENGIE una soluzione di accumulo all'avanguardia, ulteriore dimostrazione dell'enorme potenziale della nostra tecnologia all'interno del gruppo ENGIE".