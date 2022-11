Enervit, ricavi in crescita del 17% nei primi 9 mesi 2022

Mercoledì 9 Novembre 2022, 14:00







(Teleborsa) - Enervit, società quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale, ha registrato ricavi pari a 58,4 milioni di euro nei primi nove mesi del 2022, in crescita del 17% rispetto all'analogo periodo 2021 (49,9 milioni di euro).



La crescita è stata il risultato di un andamento diverso delle quattro aree di business. In particolare l'Italia, con un'incidenza percentuale sul totale dei ricavi pari all'80,1% ha registrato una crescita del 17% rispetto ai primi nove mesi 2021. L'Estero, che rappresenta il 12,7% del totale dei ricavi, ha registrato un incremento dell'11,4% rispetto all'analogo periodo 2021. Le Lavorazioni conto terzi, che contano per il 2,9% sul totale dei ricavi, hanno registrato un calo del 2,9%.