Enertronica su di giri: festeggia contratto controllata Elettronica Santerno

(Teleborsa) - Giornata strepitosa a Piazza Affari per Enertronica, che sul listino dell'AIM Italia guadagna oltre il 20%. La società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, ha reso noto che la propria controllata Elettronica Santerno si è aggiudicata un contratto per la fornitura di oltre 15 MW di inverter fotovoltaici i quali saranno consegnati ed installati a Panama.



La fornitura, il cui valore complessivo è di circa 1,5 Milioni di Euro e che è prevista per il 2019, si aggiunge ai 75 MW già installati nel paese portando il valore complessivo di installato nel paese a 90 MW. Il Gruppo è attivo su Panama con una filiale impegnata nei servizi di O&M associati ad i prodotti Santerno.



