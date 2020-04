Enertronica Santerno riprende attività produzione energia e regolazione

(Teleborsa) - Enertronica Santerno riprende le sue attività di produzione di energia elettrica e di regolazione dei servizi di rete, come consentito anche dal Dpcm dello scorso 20 marzo per le società di servizi di pubblica utilità e di servizi essenziali.



Lo comunica la stessa società che specifica che le attività di manutenzione, invece, non hanno mai subito alcun rallentamento o fermo.



Enertronica conferma che continuerà comunque a mantenere in modalità smart working quelle attività e funzioni aziendali che possono operare in remoto grazie alle tecnologie e gli strumenti di comunicazione digitale messi a disposizione dall'azienda.



