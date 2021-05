10 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Enertronica Santerno comunica il rinnovo da parte di uno dei maggiori player operanti nel settore delle rinnovabili sud africane, del contratto di manutenzione delle apparecchiature e dei componenti forniti da Enertronica Santerno. Il contratto, relativo ad un impianto fotovoltaico da 80,65 MW localizzato nella regione di Northern Cape (South Africa), ha un valore complessivo di circa 1,2 milioni di euro (pro quota annuale circa 0,24 mln di euro).

Il Gruppo Enertronica, con la sottoscrizione del contratto sopra citato, incrementa di una unità gli impianti gestiti in manutenzione nella repubblica sudafricana, raggiungendo un totale di cinque impianti per una potenza complessiva di 391 MW. Il rinnovo della partnership commerciale in South Africa - spiega una nota - sottolinea l'impegno di Enertronica Santerno ad investire nel Paese, puntando anche sulle risorse umane locali, con la finalità di cogliere l'enorme potenziale di sviluppo che la produzione di energia da fonte solare presenta in tale zona.