Enertronica Santerno, perdita ridotta nel 1° semestre 2021

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 29 Settembre 2021, 19:00







(Teleborsa) - Il CdA di Enertronica Santerno - società quotata su AIM Italia e che opera nel settore dell'energia e dell'elettronica di potenza - ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021. I ricavi consolidati sono stati di 19,9 milioni di euro, in crescita dell'88% rispetto allo stesso periodo del 2020. L'EBITDA si è attestato a 1,5 milioni di euro (contro -1,4 milioni di euro del primo semestre 2020). Il risultato netto evidenzia una perdita di 1,4 milioni di euro, contro un risultato netto altrettanto negativo di 4,3 milioni di euro registrato nello stesso periodo 2020.



Il Patrimonio Netto Consolidato passa da un valore negativo di 3,4 milioni di euro del 31 dicembre 2020 ad un valore negativo di 4,5 milioni di euro. La Posizione Finanziaria Netta consolidata, pari a 35,7 milioni di euro, presenta, rispetto al 31 dicembre 2020, un incremento del debito di circa 0,8 milioni di euro(e un peggioramento di circa 8,8 milioni di euro se confrontata con lo stesso dato al 30 giugno 2020).



Alla luce dei risultati ottenuti e sulla base di un ottimismo per la restante parte dell'anno, la società ha confermato il Piano 2021 – 2025 approvato il 3 giugno 2021, che prevede: ricavi totali attesi per il 2025 in un range compreso tra 80 e 90 milioni di euro, EBITDA Margin atteso per il 2025 in un range compreso tra il 10% e il 13% e Posizione Finanziaria Netta al 2025 – cassa – compresa tra 12 e 18 milioni di euro.