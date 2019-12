Enertronica Santerno, nuovo contratto per 10MW

(Teleborsa) - Enertronica Santerno sottoscrive attraverso la propria controllata al 100%, Progetti International, un contratto di fornitura chiavi in mano di dieci impianti fotovoltaici da costruire con l'impiego di nuove soluzioni tecnologiche.



Il contratto, sottoscritto con una delle principali utility italiana operante nel settore della produzione di energia anche da fonte rinnovabile (che non si configura quindi come parte correlata dell'emittente), ha un valore complessivo di circa Euro 4,7 milioni ed una durata sino al 31 dicembre 2020, salvo proroga da concordare tra le parti. © RIPRODUZIONE RISERVATA