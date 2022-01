Enertronica Santerno acquisisce ordini per circa 1,8 milioni di euro

Lunedì 10 Gennaio 2022, 19:15







(Teleborsa) - Enertronica Santerno ha acquisito ordini aventi ad oggetto la fornitura di spare parts destinate al Cile e al Brasile. In particolare, trattasi

di fornitura di relative ad attività di revamping di inverter fotovoltaici prodotti dalla Enertronica Santerno ed installati in America Latina.



Le commesse - spiega una nota - richieste da due primari operatori nel settore delle energie rinnovabili attivi in LATAM, hanno un valore complessivo di circa 1,8 milioni di euro e saranno interamente consegnate entro il 2022.