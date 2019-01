Enertronica, Elettronica Santerno vince contratto in Giordania da 2 milioni

(Teleborsa) - Elettronica Santerno, controllata di Enertronica, ha sottoscritto un contratto per la fornitura di 60 MW di inverter fotovoltaici che saranno installati in uno dei più grandi impianti fotovoltaici della Giordania.



La fornitura, del valore di circa 2 milioni di Euro, sarà effettuata utilizzando il prodotto TG1800 a 1500V, si completerà nel 2019 e prevede la possibilità di estendere il contratto con servizi di assistenza e manutenzione degli inverter negli anni successivi all'installazione.









(Foto: American Public Power Association on Unsplash) © RIPRODUZIONE RISERVATA