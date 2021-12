Enertronica, buon rialzo in borsa dopo nuova commessa

Martedì 28 Dicembre 2021, 11:45







(Teleborsa) - Il titolo di Enertronica Santerno, società quotata su Euronext Growth Milan e che opera nel settore dell'energia e dell'elettronica di potenza, sta registrando una buona seduta a Piazza Affari dopo che la società si è aggiudicata un contratto per la fornitura in opera di inverter per il revamping di circa 40 inverter su un impianto fotovoltaico in California (USA).



In tarda mattina è ottima la performance di Enertronica Santerno, che si attesta a 1,005 con un aumento del 2,55%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,045 e successiva a 1,109. Supporto a 0,9807.