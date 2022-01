Energica, nuovo accordo commerciale in Russia con Romanov Motors

(Teleborsa) - Energica Motor Company sigla un nuovo accordo commerciale in Russia con Romanov Motors.

Il nuovo concessionario, con sede a Mosca, ha un'esperienza di oltre 14 anni in ambito elettrico, soprattutto per quanto riguarda la vendita, il noleggio e la manutenzione di veicoli elettrici. Ora, Romanov Motors, ha deciso di firmare un accord commerciale con Energica Motor Company per ampliare la sua offerta di mercato.

"Nel corso dell'ultimo anno, abbiamo visto sostanziali miglioramenti nelle prestazioni del motore e nella capacità delle batterie delle moto Energica, oltre ad una attenta ottimizzazione del prezzo dei prodotti. - ha affermato Sergej Trufanov, CEO Romanov Motors -. Ci siamo resi conto subito che Energica è il miglior player di settore e che produce le moto elettriche ad alte performance migliori in termini di caratteristiche come volume della batteria, miglior design, prezzo ottimale e produzione in Europa. Per questo motivo sono convinto che i russi ameranno le moto Energica".

"La rete vendita di Energica aumenta giorno dopo giorno. Questo nuovo accordo con Romanov Motors segna un passo importante per la nostra strategia di business e rappresenta una grande opportunità per far sviluppare il nostro marchio anche nell'Europa dell'Est" ha dichiarato Giacomo Leone, Energica Sales & Field Marketing Director.