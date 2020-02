Energica Motor si rafforza in Francia con nuovo dealer Up Racing

(Teleborsa) - Energica Motor Company, società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, già fornitore unico per il triennio 2019-2021 del campionato FIM Enel MotoE World Cup, ha firmato un nuovo accordo commerciale in Francia.



Il nuovo dealer Up Racing è situato a Annecy-le-Vieux e coprirà la regione Auvergne-Rhône-Alpes nella Francia sud-orientale.



"Up Racing contribuirà ad aumentare ulteriormente la presenza di Energica nell'area EMEA, dove la nostra azienda ha già 45 dealers", ha affermato Giacomo Leone, Energica Sales & Field Marketing Director.



Il titolo quotato alla Borsa di Milano guadagna oggi il 3,3%.