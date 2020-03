Energica Motor, registrato marchio in Giappone

(Teleborsa) - Energica Motor Company ha ottenuto la registrazione Internazionale nr. 1449089 relativa al denominativo Energica sul territorio giapponese.



"Il Giappone è un territorio molto importante per il settore elettrico ed attualmente siamo presenti con un importatore sito vicino Osaka - afferma Livia Cevolini, CEO Energica Motor Company - aggiungendo che l'ufficialità di questa registrazione aggiunge un importante tassello al grande lavoro di diffusione del brand Energica in tutto il mondo".



"Il Giappone è un mercato chiave per Energica", afferma Giacomo Leone, Energica Sales & Field Marketing Director. "L'impegno del governo giapponese per ridurre le emissioni ha comportato anche ingenti investimenti nello sviluppo di infrastrutture di ricarica: il paese ha ora più punti di ricarica che stazioni di servizio". © RIPRODUZIONE RISERVATA