Energica Motor, portafoglio ordini a 2,3 milioni di euro

(Teleborsa) - Energica Motor Company conferma il trend rispetto ai dati dichiarati lo scorso 16 gennaio registrando un'ulteriore crescita del portafoglio ordini 2020 che raggiunge, alla data attuale, il 100% del totale ordini del 2019 per un controvalore pari a circa Euro 2,3 milioni.



La società - si legge in una nota - prevede di confermare gli obiettivi di fatturato 2020 del piano industriale che si stimano pari a circa Euro 6,5 milioni.



Energica Motor Company stima inoltre di raggiungere nel 2022 un fatturato superiore a Euro 20 milioni con un Ebitda margin del 7%, non ancora a regime. © RIPRODUZIONE RISERVATA