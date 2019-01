Energica Motor, nuovo accordo commerciale in USA

(Teleborsa) - Energica Motor Company continua ad espandersi negli Stati Uniti: è stato appena siglato un nuovo accordo commerciale con Hudson Valley Motorcycles nel significativo mercato dello Stato di New York.



Il nuovo accordo tra Energica e Hudson Valley Motorcycles prevede che il concessionario avrà una rappresentanza esclusiva non solo nello stato di New York, ma anche per l'intera regione del nord-est, che comprende lo stato del Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Vermont.



"Le nostre moto viaggiano per oltre 100 miglia con una singola carica, quindi la prima sfida è il numero di punti di ricarica, in particolare fast charge che solo le moto Energica sono in grado di utilizzare", ha dichiarato Stefano Benatti, CEO di Energica Motor Company Inc.



