Energica Motor, nuovo accordo commerciale in Ungheria

(Teleborsa) - Energica Motor Company già fornitore unico per il triennio 2019-2021 del campionato FIM Enel MotoE World Cup, continua il percorso di affermazione internazionale del brand.



La Società italiana è entrata ufficialmente nel mercato ungherese con un nuovo accordo di importazione firmato con Black Motors Racing KFT. D'ora in avanti le moto Energica saranno disponibili presso lo showroom dell'importatore a Budapest.



"L'Ungheria rappresenta per noi un'ulteriore tappa nello sviluppo della rete di distribuzione Energica nell'Est Europa", afferma Giacomo Leone, Energica Sales & Field Marketing Director - . "Il paese offre quasi 600 stazioni di ricarica sul territorio e c'è un forte commitment nei confronti del mercato elettrico". © RIPRODUZIONE RISERVATA