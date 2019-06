Energica Motor, nuovo accordo commerciale in Sudafrica

(Teleborsa) - Energica Motor Company a pochi giorni dal debutto a Sachsenring di MotoE, ha siglato un nuovo accordo commerciale in Sudafrica che sostituirà il precedente, comunicato ad inizio 2019.



Il nuovo partner commerciale, ELECTRONIA (PTY) LTD, concentrerà la sua attenzione nel territorio sudafricano, base delle operazioni sarà Vanderbijlpark, Guateng, la provincia più industrializzata del Paese.



Il mercato dei veicoli elettrici è più che raddoppiato in Sudafrica negli ultimi 18 mesi grazie allo sviluppo delle infrastrutture di ricarica e grazie agli incentivi governativi.



"Siamo orgogliosi di annoverare nuovi punti vendita internazionali alla nostra rete", afferma Livia Cevolini, CEO Energica Motor Company. "Abbiamo trovato il partner giusto per il Sudafrica: con questo nuovo accordo il brand Energica raggiunge quarto mercato extraeuropeo dopo USA, Kuwait e Giordania". © RIPRODUZIONE RISERVATA