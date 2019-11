Energica Motor, nuovo accordo commerciale in Italia

(Teleborsa) - Energica Motor Company già fornitore unico per il triennio 2019-2021 del campionato FIM Enel MotoE World Cup, ha firmato un nuovo accordo commerciale in Italia a pochi giorni dall'esordio ufficiale del model year 2020 ad Eicma - Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori che si terrà a Milano dal 7 al 10 novembre.



Il nuovo rivenditore, GP One Milano si trova a Milano, Italia.



"Il nuovo accordo con GP One Milano rappresenta per noi un'ulteriore tappa nello sviluppo della rete di distribuzione nel nostro Paese", afferma Giacomo Leone, Energica Sales & Field Marketing Director. "Ci aspettiamo un rinnovo degli incentivi governativi anche per il 2020 per consolidare il percorso di crescita del mercato elettrico iniziato nel 2019".



