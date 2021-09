Energica Motor, Ideanomics lancia OPA totalitaria per delisting

Mercoledì 15 Settembre 2021, 09:45

(Teleborsa) - Energica Motor Company - società operante nel mercato della produzione e commercializzazione di moto elettriche e quotata su AIM Italia - ha comunicato che Ideanomics lancerà un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria amichevole avente ad oggetto il 100% delle azioni ordinarie della società e dei Warrant Energica 2016-2021. Ideanomics ha infatti raggiunto un accordo quadro per la promozione dell'OPA con CRP Meccanica S.r.l., Maison ER & Cie S.a., CRP Technology S.r.l., Andrea Vezzani e Giampiero Testoni (i fondatori). L'offerta - che dovrebbe essere promossa nel mese di ottobre - è volta a ottenere la revoca dalle negoziazioni delle azioni Energica (con soglia al 90%).

Alla data odierna, CRP Meccanica è titolare di 10.232.384 azioni ordinarie Energica, corrispondenti al 33,4% del capitale, Maison ER & Cie S.a. di 880.000 azioni (2,87%), CRP Technology S.r.l. di 2.091.940 (6,83%), Andrea Vezzani di 100.000 (0,33%), Giampiero Testoni di 100.000 (0,33%). Ideanomics detiene 6.128.703 azioni ordinarie Energica, pari allo 20% del capitale.

L'OPA sarà lanciata a un prezzo di 3,20 euro per ciascuna azione ordinaria e di 0,10 euro per i Warrant Energica (ove i Warrant siano ancora esercitabili al momento della promozione dell'offerta). Il corrispettivo rappresenta un premio di circa il 3% e di circa il 10% rispetto al prezzo medio ponderato dell'azione, rispettivamente, dell'ultimo mese e degli ultimi sei mesi.

L'accordo prevede l'impegno per CRP Meccanica S.r.l. di portare in adesione all'offerta non meno di 2.529.731 azioni ordinarie e l'impegno per CRP Technology S.r.l. di portare in adesione non meno di 2.091.940 azioni ordinarie, mentre Maison ER & Cie S.a., Andrea Vezzani e Giampiero Testoni si sono impegnati a non portare in adesione all'offerta le azioni ordinarie di cui sono titolari.