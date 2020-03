Energica Motor firma nuovo accordo commerciale negli Emirati Arabi

(Teleborsa) - Energica Motor Company, ha firmato un nuovo accordo commerciale negli Emirati Arabi con l'importatore Wheels of Arabia General Trading Wholesalers, situato a Dubai.



"Le moto Energica sono prodotti premium di altissima qualità e che offrono esperienze di guida elettrizzanti. Siamo lieti di presentarle nel nostro mercato", ha affermato Martin Krepela, General manager Wheels of Arabia.



"Wheels of Arabia contribuirà ad affermare la presenza di Energica nell'area UAE", ha commentato Giacomo Leone, Energica Sales & Field Marketing Director, ricordando "gli Emirati Arabi hanno l'obiettivo ambizioso di rafforzare il mercato dei veicoli elettrici nei prossimi 20 anni. Il governo mira a incrementarne l'uso del 20% quest'anno arrivando a più di 40.000 veicoli in tutto il paese entro il 2030". © RIPRODUZIONE RISERVATA