Energica Motor, fatturato 2019 atteso in crescita di oltre il 50%

(Teleborsa) - Buone notizie da Energica Motor Company, che ha comunicato il dato preliminare sul fatturato di fine anno, indicando un incremento atteso di oltre il 50% vs il 2018.La società attiva a livello internazionale nel settore delle moto elettriche di alta gamma ed elevate prestazioni, già fornitore unico per iltriennio 2019-2021 del campionato FIM Enel MotoE World Cup, ha preso visione dellerealizzato anche grazie alla crescente visibilità ottenuta negli ultimi mesi dal MotoE e nonostante il ritardo di 4 mesi nell'avvio del campionato mondiale.Il top management ritiene che il trend positivo delle vendite possa confermarsi nel prossimo anno anche a seguito del, che definiscono nuovi e pi elevati standard tecnologici di mercato e di performance."Siamo soddisfatti dei risultati molto positivi ottenuti per l'anno 2019 che riteniamo possa raggiungere un fatturato in crescita di oltre il 50% rispetto al 2018 - afferma il CEO- . Anche in considerazione del fortissimo interesse ottenuto dalle novità MY2020 presentate a Eicma 2019 stiamo avviando un incremento dell efficienza nella nostra supply chain al fine di realizzare una produzione anticipata superiore rispetto al previsto".