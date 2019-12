Energica Motor Company, nuovo accordo in Slovenia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Energica Motor Company continua il suo percorso di affermazione europea con un nuovo accordo commerciale siglato con. Il nuovo partner ha sede a Vrhnika, vicino Lubjana, ed è il principale punto vendita di veicoli elettrici a due e tre ruote per il mercato sloveno."La Slovenia è un altro importante passo verso l'ampliamento della rete di distribuzione europea", afferma, Energica Sales & Field Marketing Director. "Il territorio è inoltre molto impegnato nello sviluppo di una rete di stazioni di ricarica".La Slovenia ha infatti lanciato nel 2014 il progetto Slovenian Green Corridors che ha consentito lo sviluppo della mobilità elettrica nel paese. Il progetto fa parte dei Central European Green Corridors (CEGC) e ha lo scopo di creare una fitta rete di stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici sulla rete autostradale della Slovenia."Monitoriamo costantemente il mercato globale dei veicoli elettrici", afferma, owner di Rotoks Slovenia, "abbiamo deciso di rappresentare Energica poiché i suoi veicoli sono progettati e fabbricati in Italia, una garanzia di altissima qualità".che opera nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, già fornitore unico per il triennio 2019-2021 del campionato FIM Enel MotoE World Cup: +0,84%.