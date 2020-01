Energica Motor Company, nuovo accordo commerciale italiano

(Teleborsa) - Energica Motor Company ha firmato un nuovo accordo commerciale in Italia: il rivenditore, Riccione In Moto si trova nella nota cittadina della riviera romagnola ed è 54° dealer worldwide Energica.



"La gamma 2020 con la nuova power unit da 21,5 kWh presentata ad Eicma ha suscitato grande interesse ed entusiasmo - ha commentato Giacomo Leone, Energica Sales & Field Marketing Director - . Il pubblico e gli operatori di settore hanno reagito oltre le nostre aspettative; stiamo velocizzando l'acquisizione di nuovi dealers come Riccione In Moto e prevediamo un ulteriore incremento della rete nelle prossime settimane".



A Piazza Affari staziona attorno alla parità il titolo della società attiva nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, già fornitore unico per il triennio 2019-2021 del campionato FIM Enel MotoE World Cup.





