Energica Motor Company firma nuovi accordi commerciali in Francia

(Teleborsa) - Energica Motor Company, azienda leader nella produzione di motociclette elettriche ad alte prestazioni e produttore unico FIM Enel MotoE World Cup per i prossimi tre anni, ha firmato nuovi accordi commerciali in Francia.



Il nuovo rivenditore NamaxE Store si trova a Bordeaux. "Abbiamo deciso di collaborare con Energica perché è l'unico marchio che offre una gamma premium di motocicli elettrici ad alte prestazioni, permettendoci di rimanere in sintonia con il resto della nostra offerta commerciale", afferma David Rekai, proprietario del negozio NamaxE.



"Con il nuovo rivenditore a Bordeaux, Energica copre un'altra importante area del mercato francese", afferma Giacomo Leone, Direttore vendite e campo marketing di Energica. © RIPRODUZIONE RISERVATA