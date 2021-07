Energica Motor, CdA approva acquisto immobili

Lunedì 5 Luglio 2021, 09:45

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Energica Motor Company ha approvato l'accordo per l'acquisizione di immobili a Soliera, provincia di Modena, dove ha attualmente sede il Gruppo. L'ufficio, che è attualmente concesso in locazione, sarà soggetto ad ampliamento così come l'area produttiva con l'acquisto anche di un altro edificio.

L'accordo prevede il trasferimento degli immobili e dell'officina elettrica (campo fotovoltaico) posta sui tetti dei due capannoni, per un corrispettivo complessivo fissato in circa 6 milioni di euro da corrispondere entro il 30 giugno 2024 (di cui 250 mila euro già versati alla firma dell'accordo).

Si rafforza dunque l'identità sostenibile e green di Energica che, oltre alle moto elettriche, sfrutterà energia da fonti rinnovabili per la propria produzione.