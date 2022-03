Energica, delisting da Piazza Affari il 14 marzo

Martedì 8 Marzo 2022, 14:00







(Teleborsa) - Le azioni di Energica Motor Company, società operante nel mercato della produzione e commercializzazione di moto elettriche e quotata su Euronext Growth Milan, saranno sospese dalle negoziazioni a Piazza Affari nelle sedute del 10 marzo 2022 e 11 marzo 2022 e revocate a partire dalla seduta del 14 marzo 2022. Lo ha reso noto la società con i risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da parte di Ideanomics.



Sulla base di quanto comunicato da Bestinver e Spafid, in qualità di intermediari incaricati del coordinamento, al termine del periodo di adesione risultano portate in adesione 14.084.535 azioni, pari al 45,48% del capitale sociale e all'87,719% delle azioni oggetto dell'offerta. Alla luce dei risultati di cui sopra e tenuto conto della partecipazione azionaria già detenuta dall'offerente e dalle persone che agiscono di concerto prima dell'inizio del periodo di adesione, l'offerente e le persone che agiscono di concerto detengono 28.996.341 azioni, pari al 93,63% del capitale sociale di Energica. Il pagamento del corrispettivo (pari a 3,20 euro per ogni azione) avverrà l'11 marzo.