Energica, boom ordini sino alla fine agosto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -conferma la significativache aveva raggiunto 3,7 milioni al 30 giugno e, pari rispettivamente al 165% e al 190% del fatturato derivante dalle vendite di moto dell'intero 2019 (Euro 2,3 mln). Superato il 200% dell'intero portafoglio 2019 in termini di unità vendute.La società conferma che prosegue il lavoro di produzione nello stabilimento modenese che, dopo il periodo di lock-down, ha riavviato la produzione ad un ritmo più elevato, consegnando oltre il 78% dell'ordinato."Nonostante il periodo complesso che stiamo vivendo, siamo estremamente soddisfatti dei risultati che continuiamo ad ottenere e del riscontro fortemente positivo del mercato internazionale sui nostri prodotti"£, afferma, CEO di Energica, ricordando che "il mercato elettrico, al contrario di quello tradizionale, si conferma tra i principali macro trend in crescita nell'economia globale".Nonostante gli ottimi risultati, il titolo non brilla oggi in Borsa, dove mantiene un guadagno dello 0,53%.