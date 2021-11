Energica, approvato business plan 2022-2024. Era condizione OPA

(Teleborsa) - Il CdA di Energica Motor Company, società operante nel mercato della produzione e commercializzazione di moto elettriche e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato il business plan e il budget 2022-2024. Viene previsto per il 2022 il raggiungimento di ricavi pari a 19.024 migliaia di euro, un EBITDA negativo per 3.631 migliaia di euro, finanziamenti intercompany per 7.500 migliaia di euro, spese per investimenti materiali per 7.239 migliaia di euro e investimenti immateriali per 600 mila euro. L'obiettivo di un EBITDA positivo è stato spostato al 2023, in ritardo rispetto a quanto comunicato in precedenza.

L'approvazione del business plan e del budget 2022-2024 era una delle condizioni al perfezionamento dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Ideanomics. Energica sottolinea che il 2021 è stato "un anno complesso" e che "il flusso di approvvigionamento e spedizioni globali ha avuto un freno importante in tutto il comparto automotive ed anche nel nostro segmento". "Il complesso momento storico globale che stiamo vivendo rende particolarmente arduo formulare stime e previsioni - viene aggiunto - Speriamo di poter mantenere il nostro vantaggio competitivo acquisito in ormai 10 anni di esperienza nel settore moto elettriche ad alte prestazioni. Gli obiettivi che ci stiamo ponendo sono certamente sfidanti e ci auguriamo che il 2022 sia l'anno della ripresa per il mondo intero".