Energia, via libera a partnership tra Hera e Ascopiave nel nord-est

(Teleborsa) - I Consigli di Amministrazione di Hera e Ascopiave hanno deliberato di sottoscrivere l'accordo quadro che darà il via allaper lo sviluppo di una primaria realtà nel settore energy nel Nord-Est, con oltre un milione di clienti, nonché contestualmente un riassetto delle rispettive attività di distribuzione gas.Ascopiave acquisirà una quota pari al 3% del capitale di Hera Comm, acquisendo il diritto alla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione; mentre Hera Comm acquisirà direttamente il 100% del capitale di Amgas Blu, attiva nella provincia di Foggia.Le parti prevedono di arrivare a completare l'operazione entro il termine del 31.12.2019.Nell'operazione Ascopiave è assistita dai team di Rothschild&Co., per la parte finanziaria, e dallo studio Bonelli Erede, per la parte legale, mentre Hera si avvale di Lazard e dello studio Grimaldi.