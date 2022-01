Energia Ue, no a gas e nucleare nella tassonomia Ue da parte di Spagna e altri 3 Paesi

Venerdì 21 Gennaio 2022, 12:00







(Teleborsa) - In vista delle riunioni informali in programma tra oggi e domani tra i ministri dell'Energia dei Paesi membri, Austria, Danimarca, Lussemburgo e Spagna hanno ribadito il loro no ad apporre una "etichetta verde" al nucleare e al gas nel quadro della definizione della tassonomia dell'Unione europea. La posizione è stata espressa in una lettera pubblicata nella tarda serata di ieri.



Entro stasera la Commissione europea chiuderà la consultazione sul regolamento avviata il 31 dicembre. L'adozione invece è prevista nelle prossime settimane.