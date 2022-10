Energia, UE approva Aiuti per 2 miliardi all'Italia su riassicurazione rischio credito

Lunedì 3 Ottobre 2022, 15:00







(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme Ue sugli aiuti di Stato, un regime italiano da 2 miliardi di euro per la riassicurazione del rischio di credito commerciale legato agli scambi di gas naturale ed elettricità. Lo schema mira a limitare i rischi che gli assicuratori stanno attualmente affrontando offrendo ai clienti un'assicurazione del credito commerciale, continuando quindi a rendere questi strumenti disponibili alle imprese.



"Questo schema italiano da 2 miliardi di euro contribuirà a garantire che l'assicurazione del credito commerciale rimanga disponibile per le aziende per garantire i loro scambi commerciali - ha commentato la vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza - Ciò li aiuterà a far fronte alle loro esigenze di liquidità e a continuare le loro attività nel contesto dell'attuale crisi geopolitica e del conseguente aumento dei costi dell'elettricità e del gas naturale".