Energia,Timmermans: Ue non può decidere su limiti a caldo e freddo

Mercoledì 18 Maggio 2022, 15:00







(Teleborsa) - Il tema di quanto limitare il riscaldamento in inverno e il refrigerio in estate per ridurre i consumi di energia "è una questione molto culturale e non è qualcosa che si possa stabilire come regola a livello Ue". Lo ha affermato il Vicepresidente della Commissione europea, Franz Timmermans durante una conferenza stampa.



"Ad esempio quello che per un estone è 'freddo', per cittadini di altri Paesi Ue risulta 'gelido'. E quello che per un estone è 'caldo' per uno spagnolo risulta 'freddo'. Vorrei tanto lasciare questo alla discussione di Paesi e cittadini, voglio solo informare che riducendo i consumi si tolgono soldi dalle tasche (del presidente russo Vladimir Putin)".



Timmermans ha anche detto che pagare il gas fornito dalla Russia in rubli "viola le sanzioni, è molto semplice" e "a livello legale viola i contratti, dove è chiaramente stipulato" anche la valuta di pagamento: quindi pagare il gas russo in rubli "non è in linea con i contratti e con le sanzioni", ha risposto così interpellato sulla questione.