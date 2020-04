Energia, storico accordo G20 su tagli produzione greggio, cooperazione e transizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si potrebbe definire un, avvenuto in videoconferenza per effetto delle restrizioni indotte dalla pandemia di coronavirus e convocato d'urgenza dall'Arabia Saudita, che quest'anno detiene la presidenza di turno del Gruppo dei Venti., dunque, per il, cui hannodei produttori/esportatori di greggio e degli importatori (per l'Italia pare che abbiano preso parte al vertice il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli e la sottosegretaria Alessandra Todde)., frenando il crollo dei prezzi energetici ed evitando l'eccessivo accumulo di scorte, a fronte di una domanda globale in persistente calo a causa della crisi economica indotta dalla pandemia di Covid-19.E' per questo motivo che,, che ha deciso didi greggio dia partire da subito, l, di nuovo nel ruolo dinel mercato petrolifero, ha consentito di portare a casa un accordo difficilissimo fra ied i, fra cui la Russia, che aveva fatto saltare il precedente accordo di maggio. Questa volta era stato ila minacciare un flop dell'accordo Opec Plus, non accettando di tagliare la quota di pertinenza di 300-400 mila barili. Ma unfra il Presidente americanoed il Presidente messicano, alla fine, ha consentito di portare a casa un: iltaglierà la propria produzione dibarili ed un taglio dibarili sarà, che pure si impegnano a ridurre l'output per la porzione di loro competenza, in aggiunta alla riduzione accettata dall'(-3,3 milioni) e dalla(-2 milioni).L'accordo sembra avere, dopo molte ore, lo statement ufficiale ha visto la luce. "Gliapprofondiscono ulteriormente la(causata dalla pandemia di Covid-19, Ndr) ed", recita la dichiarazione ufficiale di fine vertice, aggiungendo "concordiamo sul fatto chedel mercato dell'energia e la disponibilità disianoper assicurare la salute, il benessere e la resilienza di tutti i paesi durante le fasi di risposta alla crisi e durante la ripresa"."Riconosciamo ilcheben funzionanti, stabili, aperti, trasparenti e competitivi svolgono nel", si legge nel comunicato finale, che riconosce "la significativa contrazione economica e le prospettive incerte dovute alla pandemia hanno aggravato glidi energia, aumentando l'instabilità del mercato dell'energia, incidendo direttamente sul settore petrolifero e del gas e riversandosi in altri settori,".Quindi, ilha stabilito che "per sostenere la ripresa economica globale e salvaguardare i mercati dell'energia", si impegna a "lavorare insieme per, che garantiranno la stabilità del mercato in tutte le fonti energetiche, tenendo conto delle circostanze di ciascun paese". "Ci impegniamo a prendere- assicura lo statement - per garantiretra produttori e consumatori, ladei nostri sistemi energetici ed il flusso ininterrotto di energia. Nel fare ciò, siamo particolarmente consapevoli della necessità di garantire che la salute e altri settori che guidano la lotta contro Covid-19 dispongano delle forniture energetiche di cui hanno bisogno".A questo scopo, il G20 si è impegnato anche ad(Focus Group) che avrà il compito diede formularepolitiche ai ministri dell'energia del Gruppo dei Venti, che si impegnano anche adi Covid-19 e, in vista della riunione prevista a settembre, ad, che ha come primo obiettivo la