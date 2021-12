Energia, stop della Germania ad altre 3 centrali nucleari dal primo gennaio 2022

(Teleborsa) - La Germania a partire dal primo gennaio spegnerà tre delle sei centrali nucleari ancora attive sul suolo nazionale. Il neo cancelliere Olaf Scholz non ha infatti modificato il percorso già avviato da Angela Merkel che ormai da anni aveva pianificato il progressivo abbandono di questa forma di energia l'indomani dell'incidente alla centrale giapponese di Fukushima. Gli impianti che andranno in pensione sono quelli di Gundremmingen (in Baviera) Grohnde (Bassa Sassonia) e Brokdorf (Schleswig Holstein). Il Governo tedesco scommette per il futuro su un mix tra gas naturale ed energie rinnovabili.

Le case e le aziende tedesche sono alimentate già in larga misura anche da energie rinnovabili. Nella giornata di ieri, ad esempio, secondo quanto ha segnalato il sito Wind Europe, poco meno di un terzo dell'energia consumata in Germania era stata prodotta grazie al vento.