Energia, Starace (Enel) eliminare incentivi a combustibili fossili

(Teleborsa) - "Noi cerchiamo con Eurelectric di chiarire che l'eliminazione delle importanti incentivazioni ai combustibili fossili darebbe chiarezza ancora di più della loro scarsa competitività in questo momento". Lo ha detto, parlando a margine del Power Summit 2019 dell'associazione a Firenze., so che sembra strano ma è così, e quindi l'eliminazione di queste forme di incentivazione aiuterebbe tutti ad arrivare prima alla conclusione ovvia e vera che la sostituzione è una cosa utile, necessaria e conveniente" - ha proseguito.Starace ha spiegato poi che "dal punto di vista energetico, le turbolenze geopolitiche con le relative". L'AD ha ricordato che "il nuovo corso dell'Ue è decarbonizzare, arrivarci entro il 2050, digitalizzare le reti, fare presto perché c'è un'emergenza, e soprattutto farlo coinvolgendo tutta la società, non lasciando indietro chi giustamente o meno in questo momento, in maniera magari emotiva, si sente toccato nel proprio interesse".