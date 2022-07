Energia, salgono ancora i prezzi: Pun a 362 euro/MWh

(Teleborsa) - Il prezzo di acquisto dell'energia elettrica continua a salire. Il Gestore dei mercati energetici (Gme) ha infatti registrato nella settimana da lunedì 27 giugno a domenica 3 luglio scorso un prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica (Pun) pari a 362,05 euro/MWh rispetto a 327,54 euro/MWh della settimana precedente. I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del Gme si attestano a 4,7 milioni di MWh, con la liquidità al 74,3%. I prezzi medi di vendita sono variati tra 361,53 euro/MWh di Centro Sud, Sud, e Sardegna e 362,25 euro/MWh di Nord e Centro Nord.

Sale ancora anche il prezzo del gas sulla piazza di Amsterdam a 174 euro, in crescita del 6,78 per cento. I mercati sono in forte agitazione dopo la riduzione delle forniture dalla Russia.

Nel frattempo la Commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager ha annunciato che la Commissione europea sta lavorando ad una riforma del sistema dei prezzi dell'energia. "Stiamo analizzando se sia possibile un calcolo diverso (tra i prezzi del gas e delle altre energie) per moderare questo mercato finché durerà la crisi" della guerra in Ucraina, ha spiegato la commissaria ai microfoni della tv francese Bfm ricordando tuttavia come, il sistema di indicizzazione usato finora, prima della guerra "sia stato vantaggioso" per l'Europa.

(Foto: Anton Dmitriev on Unsplash)