Energia rinnovabile PMI, Enel X: accordo con piattaforma fintech October

(Teleborsa) -che contribuiscono allolegati alleuna delle piattaforme fintech leader in Europa continentale nelalle aziende, ha siglato un accordo di partnership conper sostenere i programmi di sviluppo delleAttraverso l'accordo - - chiarisce la nota ufficiale - "le aziende clienti dila business line globale deldedicata ai prodotti innovativi e soluzioni digitali, potranno accedere, a determinate condizioni, ai servizi della piattaforma finteche investitori istituzionali interessati a sostenere progetti di produzione di energia dae di efficientamento energetico quali l'installazione di impianti fotovoltaici, solari termici, caldaie e climatizzatori"."Grazie alla partnership coninnoviamo implementando leper le piccole e medie imprese italiane", ha affermatoresponsabile Innovability di Enel X. "Questo sistema partecipato di raccolta fondi permette ai nostri clienti di proporre progetti legati alla, e ai piccoli investitori di partecipare alla transizione energetica attraverso uno strumento semplice e veloce"."Ci fa molto piacere che una realtà di primo piano comesi stia mobilitando per far conoscere alle aziende proprie clienti le nuove opportunità di finanziamento digitale. Si amplia così la platea di soggetti che vanno ad alimentare un sistema virtuoso che, nei fatti, ha già aiutato molte aziende a diversificare le proprie fonti di finanziamento. Il Digital Lending può rappresentare senz'altro un valido strumento per agevolare in tempi rapidi la ripresa economica", sottolineaAmministratore delegato diLe richieste delle aziende clienti di- conclude la nota - "saranno valutate dain base al merito del rischio di credito e, una volta pubblicate sulla piattaforma October, potranno essere finanziate dalla community dei prestatori October. In poco tempo sarà possibile ricevere, mediante la piattaforma, un'offerta di finanziamento con la durata e l'importo della rata grazie alla completa automazione del processo di