Energia rinnovabile, Enel sigla maxi accordo in Cile con AngloAmerican

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il business di Enel diventa sempre più "green".per soddisfare il consumo energetico della multinazionale mineraria nel Paese. Si tratta – fanno sapere da Enel – deloltre che del più grande contratto di questo tipo in Cile.e l'energia rinnovabile fornita da Enel Generación Chile consentirà ad AngloAmerican diEnel attraverso lafornisce energia rinnovabile a clienti industriali e commerciali in tutti il mondo tra cui:L'obiettivo di questi accordi è quello di fornire ai clienti industriali, energia da fonti rinnovabili affidabile, personalizzabile e competitiva, che permetta loro die – con circa(oltre 3.500 MW da idro, oltre 600 MW da fonte eolica, circa 500 MW da solare e circa 40 MW da energia geotermica) – è la più grande azienda elettrica per capacità del Paese.