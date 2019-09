Energia, Patuanelli: iter transizione verso rinnovabili va coordinato in UE

(Teleborsa) - "Sono al Consiglio Trasporti, telecomunicazioni ed energia (Energia) a Bruxelles e fra poco interverrò esponendo gli obiettivi del nostro piano nazionale per l'energia e per il clima". E' quanto scrive in un post su Facebook il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.



"Quello dell'efficienza energetica e della transizione alle energie rinnovabili è un percorso che va intrapreso non solo a livello nazionale, ma di concerto con gli altri paesi dell'Unione Europea". © RIPRODUZIONE RISERVATA