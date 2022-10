Energia, OPEC: nel 2045 domanda di petrolio salirà a 110 milioni di barili al giorno

(Teleborsa) - Ladi energia primaria continuerà a crescere nel medio e lungo termine, aumentando di un significativo 23% nel periodo fino al 2045. In particolare, i paesi non OCSE guideranno la crescita della domanda di, espandendosi di quasi 24 milioni di barili al giorno nel periodo di previsione, mentre quella dell'diminuirà di oltre 10 mb/g tra il 2021 e il 2045. L'India dovrebbe essere il maggior contributore alla, aggiungendo circa 6,3 mb/g al 2045. Complessivamente, laaumenterà da quasi 97 milioni di barili al giorno (mb/g) nel 2021 a circa 110 mb/g nel 2045.Sono alcuni dei punti salienti emersi dall'(WOO) 2022, lanciato oggi all'(ADIPEC) 2022 negli Emirati Arabi Uniti (UAE). Pubblicato per la prima volta nel 2007, il WOO offre una revisione e una valutazione dettagliate delle prospettive a medio e lungo termine per le industrie petrolifere ed energetiche globali fino al 2045.In base alle stime contenute nel rapporto il mondo avrà bisogno di aggiungere annualmente in media 2,7 milioni di barili di petrolio equivalenti al giorno fino al 2045 e tutte le forme di energia saranno necessarie per soddisfare i futuri fabbisogni energetici. La previsione è che il petrolio manterrà una quota maggioritaria nelper tutto il periodo di previsione, soddisfando quasi il 29% delnel 2045.Le altre energie, che combinano principalmente l'energia solare, eolica e geotermica, si espanderanno in media del 7,1% annuo, significativamente più velocemente di qualsiasi altra fonte di energia. L'Opec ha sottolineato che tutti i principali tipi di combustibili sono in crescita – ad eccezione del carbone – e che ilavrà bisogno di investimenti cumulativi di 12,1 trilioni di dollari da oggi al 2045, pari a oltre 500 miliardi di dollari all'anno."Il WOO 2022 sottolinea ancora una volta la natura sempre più complessa delle industrie petrolifere ed energetiche globali. È un ambiente stimolante e che richiede l'analisi di esperti per aiutarci a superare sia le sfide che le opportunità future. Il WOO fornisce questo", ha dichiarato il Segretario Generale dell'OPEC,, nel lanciare la pubblicazione, aggiungendo che che è stato "un grande onore tornare all'ADIPEC per lanciare il WOO di quest'anno, un evento che continua ad andare sempre più forte. Questo è un omaggio alla leadership negli Emirati Arabi Uniti".