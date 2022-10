Energia, oggi il via al Consiglio europeo: sul tavolo il price cap sul gas

(Teleborsa) -e in particolare il dossier sulsul gas al centro delche prende il via oggi. Sul punto si parte da posizioni lontane. Per, infatti, un price cap temporaneo e dinamico è "controproducente": se la Commissione entro aprile del 2023 davvero ultimerà un nuovo benchmark complementare al Ttf di Amsterdam un cap nel breve termine non serve e rischia di far fuggire i fornitori, verso l'Asia ad esempio. I nordici, inoltre, sono convinti che con glipieni i prezzi dell'energia sono destinati a scendere almeno fino alla prossima primavera.Si tratta anche dell'ultimo Consiglio europeo conalla guida del governo italiano, uno dei principali promotori della misura. L'Italia vuole che il vertice dia un mandato chiaro, una "proposta" appunto, alla Commissione sul tetto del gas. Accanto a Germania e Paesi Bassi anche Danimarca, Svezia, Irlanda, Austria e Ungheria, sul price cap, che sia rigido dinamico o temporaneo, continuano ad avere più di una riserva. "Un gruppo di quindici stati membri è favorevole all'idea proposta dall'Italia d'istituire un 'corridoio dinamico del prezzo, ovvero un tetto almodulabile intorno ai livelli reali di domanda e offerta. È essenziale che sia reso subito operativo", ha dichiarato Draghi nella sua relazione alle Camere prima del Consiglio. Tra i Paesi ci sono anche partner di peso come Spagna, Polonia e soprattutto Francia.Ledivergono sul 'cap' e sudirimenti, che vanno dal Midcat (il gasdotto che Spagna e Germania vogliono costruire ma che vede l'ostruzionismo francese) allo scudo anti-missile che la Germania vuole istituire assieme ad altri 13 membri della Nato e sul quale la Francia, in nome dell'autonomia strategica europea, è fortemente contraria. C'è anche il tema dellosull'energia, voluto dalla Francia e da una parte della Commissione, caldeggiato dall'Italia e, ancora una volta, osteggiato dai nordici.Il presidente del Consiglio europeo,, in un ultimo appello serale ha sottolineato che sarebbe "un grosso errore" non restare uniti.