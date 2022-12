Energia, nel 2022 domanda mondiale di carbone da record

(Teleborsa) - Nel 2022 la domanda diraggiungerà il suo massimo storico. È la stima fornita da un rapporto dell'(IEA) che prevede che il consumo mondiale di carbone rimarrà a livelli simili anche negli anni successivi in l'assenza di maggiori sforzi per accelerare la transizione verso l'Quest'anno ildi carbone è destinato ad aumentare dell'1,2%, superando per la prima volta gliin un solo anno ed eclissando il precedente record stabilito nel 2013. Cecondo il rapportoil consumo di carbone rimarrà invariato a quel livello fino al 2025 visto che i cali nei mercati "maturi" saranno compensati dalla continua e robusta domanda nelleemergenti. "Ciò significa che il carbone continuerà ad essere di gran lunga la più grande fonte singola di emissioni di anidride carbonica del sistema energetico globale", evidenzia l'IEA."Il mondo è vicino a un picco nell'uso di combustibili fossili, con il carbone destinato a essere il primo a diminuire, ma non ci siamo ancora arrivati", ha affermato in una nota, direttore dei mercati energetici e della sicurezza dell'IEA, nel presentare il rapporto. "La domanda di carbone è ostinata e probabilmente quest'anno raggiungerà il massimo storico, spingendo verso l'alto le emissioni globali. Allo stesso tempo, ci sono molti segnali di come la crisi odierna stia accelerando la diffusione di energia rinnovabile, efficienza energetica e pompe di calore, e questo modererà la domanda di carbone nei prossimi anni. Le politiche dei governi saranno fondamentali per garantire un percorso sicuro e sostenibile", ha aggiunto.Secondo lo studio dell'Agenzia i tre maggiori produttori mondiali di carbone -- raggiungeranno tutti il record di produzione nel 2022. Tuttavia, nonostante ielevati e i margini confortevoli per i produttori di carbone, non vi è alcun segno di un aumento degli investimenti in progetti di carbone orientati all'esportazione, riflettendo la cautela degli investitori e delle società minerarie sulle prospettive a medio e lungo termine del carbone.