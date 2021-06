Energia, nel 2020 in Ue l'energia prodotta da rinnovabili supera per la prima volta quella fossile

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Secondo quanto ha rilevato Eurostat, nel 2020 nell'Unione europea la produzione di elettricità da energie rinnovabili ha superato per la prima volta quella da combustibili fossili. Lo scorso anno l'elettricità 'pulita' ha superato la soglia di 1 milione di Gigawatt/ora, quasi 30mila GWh in più rispetto alla produzione da combustibili fossili.



Anche per effetto della pandemia l'anno scorso la produzione di energia elettrica da fonti fossili è calata del 9,8% rispetto al 2019, attestandosi al livello più basso dal 1990. L'andamento è simile per il nucleare, con la produzione di elettricità diminuita del 6,3% rispetto al 2019, al minimo dal 1990.







(Foto: Zbynek Burival on Unsplash)