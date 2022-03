Energia, le opportunità di investimento in Brasile presentate al BIFx a Milano

(Teleborsa) - Il Brasile ha presentato oggi a Milano decine di miliardi di euro di opportunità di investimenti diretti in progetti nazionali per l'energia e le infrastrutture a una platea di investitori italiani, in occasione di BIFx (Brazil Investment Forum Experience). Organizzato da Apex-Brasil, l'agenzia brasiliana per la promozione del commercio e degli investimenti, in collaborazione con i partner Jenny Avvocati e Promo Brasile Italia, l'evento ha visto la partecipazione delle Autorità brasiliane, del Direttore degli Investimenti di Apex-Brasil Adalberto Bueno Netto, oltre a importanti manager e investitori italiani.

Commentando le opportunità di investimento, Adalberto Bueno Netto, direttore degli investimenti di Apex-Brasil, ha dichiarato: "Nel 2021 il Brasile è stato di nuovo una delle prime destinazioni mondiali di investimenti diretti esteri, con un valore totale stimato di oltre 50 miliardi di euro, rimbalzando dopo la pausa imposta dalla pandemia. Questo portafoglio di grandi opportunità nel settore dell'energia e delle infrastrutture di trasporto sarà molto interessante per la comunità degli investitori italiani. Oltre alla privatizzazione di Electrobras, le nuove opportunità sostanziali nelle energie rinnovabili includono la creazione di una capacità eolica di 30GW entro il 2024, cifra destinata a crescere ulteriormente dopo l'assegnazione delle prime aste, e l'installazione dei primi parchi eolici offshore".