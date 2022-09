Energia, l'impennata dei prezzi colpisce anche il settore Tlc: +50% nel 2023

Mercoledì 7 Settembre 2022, 19:15







(Teleborsa) - Ci sono anche le imprese del settore europeo delle telecomunicazioni tra quelle a rischio nel 2023 a causa dell'impennata dei prezzi dell'energia e dopo il forte aumento registrato nei primi sei mesi di quest'anno. Secondo Usman Ghazi, analista di Berenberg citato da Milano Finanza, il settore potrebbe affrontare un balzo dei costi energetici di almeno il 50%, una cifra più che doppia al pur consistente aumento atteso per il 2020 (+20%) che si tradurrebbe in un calo dell'ebitda compreso tra il 2% e il 3%.



Tra le società con un rischio superiore alla media c'è anche Telecom Italia, accompagnata da Telenor, Orange, Liberty Global e Telia. Ghazi ha invece affermato che Swisscom, Deutsche Telekom, United Internet, Freenet e 1&1 presentato "un rischio inferiore alla media". A determinare la differenza di rischio sono le varie strategie di copertura pluriennali o annuali applicate dai diversi operatori. A incidere, inoltre, sono le tempistiche in cui le coperture sono state effettuate durante la crisi energetica.