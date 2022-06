Gianluca Benamati, deputato Pd esperto di energia e di industria automotive ha rilanciato su twitter una cartina della società Energylive che evidenzia un dato molto pesante: in Italia a maggio il prezzo medio dell'energia è stato mediamente il 29,6% più alto che in Germania e più caro del 22,9% rispetto alla Spagna e addirittura dell 53,3% in più rispetto alla Gran Bretagna.



Onorevole Benamati, come usciamo da quest'incubo?

"Innanzitutto serve consapevolezza: il nostro prezzo nazionale (media mensile circa 230 € MWh) e il differenziale così marcato con i nostri vicini (e competitori industriali) non sono sostenibili nel medio-lungo termine senza compromettere la stabilità del nostro tessuto produttivo".

Quali sono gli ultimi dati sulla produzione energetica italiana?

"I dati sui consumi di Terna ci dicono che nel maggio 2022, con un giorno lavorativo in più rispetto al 2021, i consumi sono aumentati del 5,5 % (circa 1,2 TWh su un totale di 21,38 TWh). L'83,1% proviene da produzione nazionale e il resto dall’importazione che aumenta. Nella quota nazionale si registra una crescita significativa del termoelettrico non rinnovabile sino a 11,85 TWh trainato dal gas, ma anche in maniera cospicua dal carbone, a fronte di una riduzione della produzione da rinnovabili. Un calo del 10% rispetto al 2021 imputabile al cattivo andamento dell’idroelettrico e dell’eolico mentre tiene la produzione da fotovoltaico".

Cosa accade negli altri Paesi europei?

"Si segnala un massiccio sfruttamento di eolico off-shore nel mare del Nord per la Germania (con largo uso del carbone) e per il Regno Unito che, inoltre, condivide con la Francia l’uso massiccio del nucleare. Buona la resa delle rinnovabili nella penisola iberica. Alcuni Paesi hanno preso misure specifiche per ridurre i costi: la Francia vende energia a prezzo di costo alle imprese e la Spagna sfrutta la sua buona produzione da fonti rinnovabili a prezzo basso".

E l'Italia?

"Ci stiamo muovendo in velocità per sostituire il gas russo e promuovere ulteriormente le rinnovabili. E' plausibile che nell'inverno 2024-2025 saremo in grado di sostituire 25 miliardi di metri cubi di gas russo con forniture da altre aree geografiche. Il governo inoltre ha tassato gli extra-profitti del settore riducendo le accise e oneri generali".

Bene, ma i costi restano altissimi...

"Dobbiamo superare una stortura: oggi i prezzi dell'elettricità si formano intorno a quelli del gas che sono saliti alle stelle. Questo meccanismo impedisce di sfruttare il vantaggi dell'energia rinnovabile prodotta a costi più bassi. La proposta del governo italiano di fissare un tetto al prezzo del gas a livello europeo va in questo senso e l'Europa ci sta lavorando anche se non è semplice superare le mille resistenze sul campo".

E poi?

"Il Parlamento ha approvato una legge, la 34/2022. Che prevede due mosse strategiche agli articoli 16 e 16bis: L'aumento della produzione nazionale di gas che costa molto meno del prezzo internazionale e l'acquisizione di energia da rinnovabili a prezzo basso. Gli acquisti sono affidati al GSE (Gestore dei servizi elettrici) che potrà operare per calmierare i prezzi vendendo energia a costo coerente con quello di produzione direttamente alle imprese manifatturiere e ai clienti finali. La legge accelera anche i passaggi burocratici per nuovi impianti di rinnovabili".

Stiamo facendo tutto il possibile?

"L'importante sarà eliminare la formazione di extraprofitti causati da storture nella formazione dei prezzi separandoli da utili correttamente maturati grazie agli investimenti. Per il resto si tratta di attuare tutte le misure messe in campo sia per aumentare la produzione di energia rinnovabile che di gas nazionale. Di certo non potremo continuare all'infinito a sostenere a lungo il taglio dei costi con risorse pubbliche che finora hanno assorbito ben 23 miliardi".