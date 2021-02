© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il 2021 si è aperto con un(PUN) dell'ai massimi degli ultimi due anni, pari a(+12,4% su dicembre e +27,9% sul 2020). È quanto ha messo in evidenza ili nella sua newsletter mensile pubblicata oggi.La dinamica, spiega il GME, si inserisce in un contesto "caratterizzato da una significativa crescita dei costi del gas e da ampi incrementi di prezzi registrati sulle principali borse elettriche limitrofe. Gli effetti deidi prezzo esteri si riflettono anche su base zonale, risultando lecentro-settentrionali più elevate rispetto a quelle registrate nel resto d'Italia (61 e/MWh contro 56/60 e/MWh)". In calo su base annuale i volumi complessivamente contrattati nel Mercato del giorno prima (24,8 TWh, -5,1%), con ladel mercato al 76,3%.Neldell'energia elettrica il baseload di febbraio 2020 chiude il periodo di contrattazione a(+10%). Ai minimi da oltre dieci anni leregistrate nella(Pce). L'analisi per gruppi di ore mostra una crescita più intensa nelle ore a maggior carico (+18,99 e/MWh, +34,4%), per un rapporto picco/baseload a 1,22 (+0,06).Nel contesto delineato anche isulla penisola si portano ai massimi degli ultimi due anni, con incrementi relativamente più deboli nelle zone centro meridionali (58/60 e/MWh, +5/+7 e/MWh sul mese e +9/+11 e/MWh, con un minimo a 56,04 e/MWh nelle nuova zona Calabria), che beneficiano di una accresciuta offerta, e più intensi al Nord (61,47 e/MWh, +7/+8 e/MWh sul mese e +15/+16 e/MWh sull'anno), risultato importatore dalle altre zone continentali in oltre il 65% delle ore (+45 p.p. e +57 p.p.). Stabile, infine la(60,21 e/MWh) ad un prezzo che, per la prima volta da marzo 2019, si attesta su livelli inferiori a quello del Nord.Dopo il rialzo di dicembre, il primo da ottobre 2019, torna in calo annuale l'nel sistema Italia, pari a(minimo degli ultimi sei anni per il mese, -5,1% sul 2020). In flessione sia i volumi transitati nella borsa elettrica, pari a 18,9 TWh (-5,5%) – che vedono un solo segno positivo per gli acquisti degli operatori non istituzionali – che le movimentazioni over the counter registrate sulla Pce e nominate su Mgp, pari a 5,9 TWh (-3,7%).